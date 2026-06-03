Британска филмова звезда ще рита в благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Британският актьор Найджъл Бойл ще се включи в "Мача на Надеждата" в Бургас, средствата от който ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Демонстративният двубой ще бъде проведен след три дни в на стадион "Лазур" в Бургас.

"Щастливи сме да обявим, че в големия отбор на "Мача на Надеждата", който ще се проведе на 06.06.2026 г. в Бургас от 17:00 ч., се включва едно от лицата на съвременното британско кино и телевизия - актьорът Найджъл Бойл!

На стадион "Лазур" неговото харизматично присъствие и силен дух ще се слеят с магията на футбола, за да покажем, че когато сме обединени, можем да преодолеем всяка трудност.

Найджъл Бойл, станал световно известен с безапелационната си и ключова роля на инспектор Иън Бъкълс в мегахита на BBC "Line of Duty", както и с ролите си в култови продукции като "Peaky Blinders" и "Coronation Street", е човек, който умее да държи публиката в напрежение до последната секунда. Този път обаче той излиза на терена извън сценарий, воден от най-важния мотив - солидарността.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини: Онлайн: В мрежата на Eventim.bg. В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини "Технополис", книжарници Orange и Office 1. На място в Бургас: Физическите каси на "Часовника" и касата на Операта.

Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom)", пишат от Фондация "Стилиян Петров".