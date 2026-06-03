На 13 юни стадион „Марин Танушев" в шуменския квартал „Дивдядово" ще бъде домакин на тържествата по повод 100-годишнината на футболен клуб „Чавдар". За празника се очакват официални гости от Българския футболен съюз, шампиони от професионалните футболни клубове „Лудогорец" и „Черно море", както и много състезатели, спортни деятели и приятели на футбола.

Това стана ясно по време на брифинг в Община Шумен, открит от кмета на община Шумен проф. Христо Христов, който е и почетен председател на организационния комитет. Той подчерта, че 100-годишната история на ФК „Чавдар" заслужава достойно отбелязване и покани жителите и гостите на града да се присъединят към празничната програма на 13 юни, която ще започне от 9:00 часа на стадиона в квартала.

Кметът отбеляза ентусиазма и усилията на организаторите да създадат истински празник, чрез който да бъде отдадено заслужено признание на всички, допринесли за развитието на футболния клуб през годините. Той посочи още, че подготовката за юбилея е започнала още през миналата година и благодарение на съвместната работа е подобрена инфраструктурата на стадиона в „Дивдядово", така че той да се превърне не само в място за спорт, но и в приятно пространство за отдих на жителите на квартала.

Изложба 100 г. футбол в кв. „Дивдядово", Шумен

В брифинга участваха още заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм" в Община Шумен Даниел Даулов, главният специалист на квартал „Дивдядово" Добромир Герчев, президентът на ФК „Чавдар" Калоян Колев и футболният ветеран Кънчо Тодоров.

Добромир Герчев подчерта, че поставените от организационния комитет амбициозни цели са реализирани и с подкрепата на Община Шумен. По думите му е извършен ремонт на стадиона, включващ асфалтиране на подхода от булеварда до съблекалните, изграждане на нов сектор с 400 седящи места, обновяване на съблекалните и редица други подобрения на спортната база.

Той представи и програмата на празничния ден. Събитията ще започнат в 9:00 часа с детски футболен турнир, който ще продължи до 13:00 часа. Поканени са отбори от Велики Преслав, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Шумен и два отбора от квартал „Дивдядово". За участниците са подготвени отличия и награди.

Официалната церемония ще започне в 14:00 часа с водещ Ники Кънчев. В програмата са предвидени награждаване и връчване на отличия на футболни деятели, допринесли за развитието на клуба през годините. В празника ще се включат още танцови състави и мажоретни формации.

Кулминация на спортната програма ще бъде двубоят между 14-кратния шампион на България ПФК „Лудогорец" и ФК „Чавдар". За посетителите са подготвени още фотоизложба и представяне на книгата „Сто години футбол в Дивдядово" с автор Кънчо Тодоров.

Президентът на ФК „Чавдар" Калоян Колев отбеляза, че клубът разполага с една от най-добрите футболни бази в региона, която гостите ще имат възможност да разгледат по време на празника. Кънчо Тодоров разказа повече за книгата „Сто години футбол в Дивдядово", като подчерта, че това е единственото по рода си издание в региона, посветено на историята на клуба, основан през 1926 година. В нея са включени историята и забележителностите на квартал „Дивдядово", развитието на отбора през годините, изиграните мачове, капитаните, емоциите на публиката, победите, загубите и приносът на спонсорите, подкрепяли футболния клуб.

В края на брифинга проф. Христо Христов отправи покана към жителите и гостите на Шумен да бъдат част от юбилейното честване на 13 юни. Той посочи още, че общинската администрация си поставя за цел през следващата година да обвърже обновената спортна база с прилежащата паркова зона. Идеята е пространството да се развие като предпочитано място за спорт, отдих и срещи както за жителите на квартал „Дивдядово", така и за всички шуменци.