Пламен Илиев остава във Варна, ще пази за "Спартак"

„Спартак" (Варна) привлече като свободен агент опитния вратар Пламен Илиев, който идва на мястото на освободения Максим Ковальов.
Бившият национал пристига при „соколите", след като разтрогна договора си с градския съперник „Черно море".
Илиев е играл е за „Левски", „Лудогорец" и „Черно море". Име и успешни периоди в румънския футбол.
Трикратен шампион на България и двукратен носител на Суперкупата д разградчани.
Има близо 500 мача в професионалния футбол и над 20 участия за националния отбор на България.