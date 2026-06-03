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Пламен Илиев остава във Варна, ще пази за "Спартак"

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„Спартак" (Варна) привлече като свободен агент опитния вратар Пламен Илиев, който идва на мястото на освободения Максим Ковальов.

Бившият национал пристига при „соколите", след като разтрогна договора си с градския съперник „Черно море".

Илиев е играл е за „Левски", „Лудогорец" и „Черно море". Име и успешни периоди в румънския футбол.

Трикратен шампион на България и двукратен носител на Суперкупата д разградчани.

Има близо 500 мача в професионалния футбол и над 20 участия за националния отбор на България.

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