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Невероятен срив на №1 в света Арина Сабаленка прати рускиня на полуфинал в Париж

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Диана Шнайдер направи невероятна серия от 10 поредни гейма срещу №1 в света Арина Сабаленка. Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка и тази  година няма да спечели "Ролан Гарос".

Водачката в световната ранглиста по тенис бе само на гейм от победата, но отпадна  на четвъртфинал в Париж. Звездата от Беларус водеше сет и 4:1 (с възможности за 5:1) и 5:3 срещу Диана Шнайдер, но загуби 10 поредни гейма и това позволи на рускинята от германски произход да победи 3:6, 7:5, 6:0. 

За Шнайдер това е първи полуфинал в турнир от "Големият шлем" и за място във финала ще срещне другата сензация - Май Хвалинска от Полша, която влезе в основната схема от квалификациите. Така за първи път след 1984 г. в откритото на Франция в полуфиналите има две левичарки. 

Диана Шнайдер направи невероятна серия от 10 поредни гейма срещу №1 в света Арина Сабаленка. Снимка: Ройтерс

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