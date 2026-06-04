Националите на България 3 пъти по-скъпи от тези на Молдова

Соломоновите острови са пред опонента ни в петък в ранглистата на ФИФА

На хартия, а и според ранглистата националният отбор на България не трябва да срещне особени трудности срещу Молдова. В петък воденият от Александър Димитров тим гостува на съперника в Кишинев. Двубоят ще се проведе на стадион "Зимбру" в молдовската столица от 20 ч.

Според специализирания портал transfermarkt повиканите от треньора на България играчи са оценени на 31,6 млн. евро. За сравнение - тези на Молдова струват 3 пъти по-малко - 10,4 млн.

Най-голяма стойност според изданието има Владислав Бабогло. Централният защитник на “Карпати” (Лвов) е оценен на 1 млн. евро.

За сравнение - от родната селекция най-скъп е Росен Божинов. Цената на бранителя на изпадналия от елита на Италия - “Пиза” е 4 млн.

Ако погледнем и световната ранглиста съперникът ни заема 159-а позиция. Ние сме на 86-о място. А впечатление прави, че Соломоновите острови, които разбихме през март 10:2, са пред Молдова в ранглистата. Т.нар. футболно джудже заема 153-ата позиция в класацията на ФИФА. Така че поне на хартия може да очакваме разгромна победа от страна на нашите национали.

Иначе и молдовците няма да са в оптимален състав за мача с България в петък. Същото важи и за четата на Александър Димитров, който почти не може да разчита на повечето ни изявени играчи най-вече заради контузии.

Селекционерът на Молдова Лилиан Попеску не е повикал капитана на Вадим Раца. Бранителят Обег Рябчук, които играе в “Спартак” (Москва), също няма да е на разположение за двубоя с българските национали.

Националният ни отбор ще гостува на Молдова в Кишинев за първи път от 1995 година, когато воденият от Димитър Пенев тим нямаше проблеми и спечели с 3:0. През 1994 г. играчите от бившата съветска република гостуват в София, а България печели 4:1.

Мачът с Молдова е последният за четата на Александър Димитров преди есенния старт на турнира Лига на нациите. Надпреварата започва през септември, като националите откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26-и. В групата са още Исландия и Естония.