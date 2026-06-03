Мони Николов: Да живея на -40 градуса в Русия ми помогна много

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Мони Николов говори преди заминаването на световните ни вицешампиони за първия турнир от Лигата на нациите. Той ще е в Бразилия, а за аклиматизация и контрола с Аржентина момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини отиват първо в Росарио

"Едно е да играеш като фаворит, друго е да няма очаквания към нас. Ще преборим и това. Тръгваме уверени. Подобрихме техника, физика и всичко останало. Поставили сме се цели и отиваме да бием наред. Едната са да играем във финалите на Лигата на нациите Има сериозна конкуренция.

19-годишният Мони говори за трансфера си в Италия, където се събира в "Лубе" с по-големия си брат Алекс Николов.

"От доста време "Левски" работят заедно с "Лубе" и изпращат играчи. Работих там и са ме забелязали. Вълнувам се. Винаги съм искал да съм заедно с Алекс в Италия. Целите са да се борим за златото. Винаги има напрежение там. Мисля, че мога да се справя. Има разлика с това да се играе за националния отбор, но и двете са еднакво готини

В Русия се научих да се грижа сам за себе си, дори и да звучи малко смешно. Има високи очаквания, а Пламен Константинов ми е помогнал много. Научи ме на доста неща. Директен е за всичко, специалист е и е много опитен. В Русия израснах волейболно и физически, но и половин година живях на минус 40 градуса. Това наистина ми помогна много", каза още Николов, който изкара последния сезон в "Локомотив" (Новосибирск) под ръководството на Константинов.