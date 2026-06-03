Алекс Николов: Имам 11 втори места, писна ми! Искаме европейската титла

Лидерът на националния по волейбол Алекс Николов говори преди заминаването за Аржентина, където на 6 юни в Росарио ще има контрола с домакините, а четири дни след това тимът на Джанлоренцо Бленджини започват участието си в Лигата на нациите в Бразилия.

"Пожелавам си отново да имаме успехи. Това е целта и нашата мечта за това лято. Искаме да стигнем максимално далеч и в двете първенства. Играем за ранкинг, защото нашата цел е да се класираме за олимпиадата. Това минава през Лигата на нациите. Сега ни предстои по-трудното, да останем в елита. Имаме отбор и качества да се борим за финалите.

Очакваме с нетърпение европейското първенство на родна земя, ще бъде уникално. Сега избрах да отида на този турнир, чувствам се се добре. Имаме сили за Лигата на нациите. Аз съм по-ентусиазиран за това, че ще играем заедно с брат ми в Италия (събират се със Симеон в "Лубе"). Там знаят, че двама братя са повече от двама човека, направо трима. На европейското първенство златото би изтрило всички втори места, които имам до момента.

Писна ми от тях, имам 11 такива. Искаме титлата!", коментира Николов.