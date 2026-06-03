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Министър Керязов награди медалистите от Европейското първенство по самбо

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Министърът и медалистите. Снимка: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите ни от Европейското първенство по самбо, което се проведе в Тбилиси, Грузия.

„Бих искал да ви поздравя за постигнатите успехи на европейския шампионат. Самбото е спорт с много строга дисциплина, както и с голямо уважение към съперника. В спорта това е едно от най-важните неща, а в самбото е особено подчертано. Възпитават се качества, които в по-късен етап помагат и в живота", заяви министър Керязов.

Министърът пожела на състезателите още много и по-големи победи за в бъдеще.

Почетни плакети за успехите на Европейското първенство в Грузия получиха:

Иван Хърков - златен медал в категория до 79 кг

Ива Иванова - сребърен медал в категория до 59 кг

Анна-Мария Манушева - бронзов медал в категория до 65 кг

Даниел Дичев - бронзов медал в категория до 98 кг

Почетни плакети получиха и треньорите:

Васил Соколов

Николай Матев

Иван Нетов

Министърът и медалистите. Снимка: Министерство на спорта

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