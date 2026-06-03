№1 в света Арина Сабаленка: В момента искам да се откажа от тениса

В момента не мисля за нищо, не изпитвам никакви емоции. Само искам да се откажа от тениса.

Това заяви водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка, след като изненадващо загуби от Диана Шнайдер на "Ролан Гарос".

"Ще видим какво ще стане в следващите няколко дни. Надявам се да намеря душевното си равновесие. Не знам кога за последен път ми се слбучи да загубя 10 гейма поред. Но изпаднах в дълбока и тъмна дупка, от която не успях да изляза. Друг въпрос е при какви условия играхме. Не мога да си обясня защо оставиха покрива отворен при този безумен вятър. Но как да се оплаквам, след като през по-голямата част от мача всичко ми се получаваше? После нещата излязоха извън контрол. Миналата година играхме при същите условия, а на другия ден времето пак бе подобно, но затвориха покрива за мачовете на мъжете. Но дори и когато водех, тенисът ми бе толкова лош, че не знам как зрителите не си тръгнаха", коментира Сабаленка.