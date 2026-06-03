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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22973767 www.24chasa.bg

Габриела Петрова покри норматив за Евро 2026

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ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА

Националката Габриела Петрова покри норматив в тройния скок за Европейското първенство в Бирмингам през август. Пловдивчанката постигна 14,29 м на турнира "Filothei Women Gala" в Атина (Гърция).

Българката постигна най-добрия си резултат в състезанието във втория опит. Петрова скочи още 14.03 ми 14.10 м, а освен това имаше и три неуспешни опита. Победителка в турнира стана лидерката в Световната ранглиста Давислейди Веласко (Куба) с 14.71 метра. Втората ни участничка в дисциплината Виктория Ангелова зае шестото м място с личен рекорд от 13,25 в, която постигна личен рекорд от 13.25 метра.

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА

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