"Локо" (Пд): Преговаряме с френски инвеститори, Косич остава треньор

Ръководството на "Локомотив" (Пловдив) излезе с официална позиция, в която обяви, че старши треньорът Душан Косич остава начело на представителния тим.

Освен това, от управата на "черно-белите" уточниха, че към момента няма получена нито една оферта за футболисти на "железничарите" и допълниха, че френски инвеститори проявяват интерес към клуба, но разговорите с тях продължават.

"Уважаеми локомотивци,

Изминаха няколко дни от края на сезон 25/26. Сезон, в който битката продължи до последния съдийски сигнал, а футболистите на "Локомотив" многократно доказаха, че никога не се предават и защитават до последно емблемата и цветовете на клуба.

В последните дни в публичното пространство се появиха редица спекулации. Затова бихме искали да внесем яснота по няколко важни теми, които, вярваме, вълнуват всички привърженици на ПФК "Локомотив" (Пловдив).

Основни акценти от позицията:

1. Треньорският щаб: Душан Косич ще продължи да води отбора. Всички твърдения и спекулации за раздяла не отговарят на истината. Той ще продължи своята работа начело на представителния отбор и се ползва с пълно доверие от страна на ръководството. Припомняме, че той има контракт с клуба до лятото на 2028 година. Старши треньорът на "Локомотив" ще бъде този, който ще взима решенията за това кои футболисти ще останат и кои ще бъдат привлечени през това лято. Единствено кондиционният треньор Николай Лесков пожела да напусне по собствено желание, защото е получил предложение от друг български клуб.

2. Трансферни спекулации: Към този момент няма нито една официална оферта за играч на ПФК "Локомотив" (Пловдив). Фактът, че псевдо мениджъри почват още от преди месец с генериране на "фалшив интерес", при положение, че в доста държави още не е отворил даже трансферния прозорец, е тема на друг разговор.

3. Инвеститорски интерес: На последната среща срещу "Ботев" присъстваха френски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба. Контактите и разговорите с тях продължават активно и към настоящия момент не са прекъсвани.

4. Среща с привържениците: Христо Крушарски изразява своята готовност и желание да се проведе среща с организираните фенове на "Локомотив" в удобно за двете страни време. Вярваме, че откритият разговор е най-добрият път към разбирателство и общи решения в интерес на клуба.

Локомотивци, благодарим Ви за подкрепата през изминалия сезон! Ще се видим съвсем скоро отново на "Лаута", гласи официалната позиция на клуба.