“Левски” започва с поне двама нови

С поне двама нови шампионът “Левски” ще стартира лятната си подготовка. “Сините” се завръщат към тренировките след по-малко от седмица - на 10 юни.

Очаква се за първото занимание на разположение на Хулио Веласкес да е бразилецът Рейналдо. 24-годишното крило вече е договорило личните си условия със “сините”. Преди дни е бил на “Герена”. И е въпрос на време трансферът му да бъде официализиран. Очаква се българският шампион да плати 1,5 млн. евро за правата на играча на португалския елитен “Санта Клара”. Иначе през миналия сезон крилото носи екипа на втородивизионния “Шавеш”, пак от Португалия, където бе под наем.

Вторият сигурен нов на “Герена” за първата тренировка е Стивън Стоянчов. Младият футболист има договор със “сините” до 2028 г., но през последния сезон игра под наем в “Етър”. В тима от Втора лига юношата на “Левски” натрупа доста опит. А лично предводителят на “Левски” Хулио Веласкес бе на мач на великотърновци, за да наблюдава изявите на родения през 2017 г. футболист, който играе като нападател. Стоянчов този път няма да бъде даван под наем на друг отбор, а испанският наставник на “сините” ще разчита на него. 18-годишният играч се вписва идеално в новото правило на БФС, според което всеки един елитен тим трябва да пуска като титуляр поне един българин до 23 години. Въпросният състезател трябва да остане на терена поне до полувремето.

Иначе не е изключено “Левски” да се подсили и с още нови до следващата седмица. Слуховете, че анголецът Давид Кусо ще се озове на “Герена”, са все по-големи. Африканецът през миналия сезон е съотборник с Рейналдо, който е въпрос на време да бъде обявен за първото ново попълнение на тима. Договорът на Кусо с “Шавеш” изтича и той ще заиграе за “сините”, без те да плащат трансферна сума.

