"Славия" организира пак детски турнир в памет на легендата Александър Шаламанов

"Славия" организира поредно издание на детския футболен турнир за купата на „Бате Шами", който се провежда в памет на легендарния Александър Шаламанов. Надпреварата е във формат футбол 5 за деца, родени през 2019 година, и ще се състои на 6 юни (събота) на спортната база на „белите".

Участниците са разпределени в две групи по три тима. В група „А" ще премерят сили отборите на „Левски", „Локомотив София" и „Хлапета-Левски", докато в група „В" сили ще премерят съставите на „ЦСКА София", „Септември София" и домакините от „Славия". Турнирът ще се играе по системата „всеки срещу всеки" в груповата фаза, като първите два отбора от всяка група ще се класират за полуфиналите, а големият финал, който ще определи носителя на купата, е насрочен за 15:00 часа.

Патронът на турнира Александър Шаламанов е една от най-големите легенди на „Славия" и на целия български спорт, като е избиран за Футболист номер 1 на България през 1963 и 1966 година. За мъжкия национален отбор на страната той записва 42 мача и е неизменен титуляр в селекцията на „трикольорите" на Световните първенства в Англия през 1966 година и в Мексико през 1970 година. В клубната си кариера с екипа на „белите" десният краен бранител става трикратен носител на Купата на България през 1963, 1964 и 1966 година, а през 1967 година достига до полуфинал в европейския турнир за Купата на носителите на купи (КНК). Освен забележителната си футболна кариера, Шаламанов демонстрира уникален всестранен спортен талант, като участва в ски алпийските дисциплини на Зимните олимпийски игри през 1960 година в Скуо Вали, САЩ.