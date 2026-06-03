Фенове на "Спартак" (Пловдив) протестираха срещу катастрофалното управление, искат нов собственик

Заради "катастрофално управление" и с мотив, че "дацата ни загиват" фенове на "Спартак" (Пловдив) организираха протест пред спортен комплекс "Спартак" в Пловдив с искане собственикът на клуба Динко Миленчев да се оттегли от управлението на "гладиаторите".

Привържениците на третодивизионния тим издигнаха плакат с надпис "Динко, вън! Спартак на пловдивчани". Сред присъстващите бяха и бившите футболисти на "Спартак" Владимир Чернев и Любомир Бурнарски.

Фенове на "Спартак" (Пловдив) протестират пред спортния комплекс.

Юношата на "гладиаторите" и бивш треньор в школата на клуба - Иван Бурнарски, бе категоричен, че привържениците на отбора искат промяна в управлението и Спартак трябва да бъде управляван от човек, който да милее за клуба и за децата, трениращи в детско-юношеската школа на пловдивския тим.

"Тук сме, защото милеем за родния ни клуб от квартала и за дечицата на квартал "Кючук Париж". Управлението в "Спартак" е меко казано катастрофално. Нашите деца загиват. Няма никакво развитие за тях. Отказват се от футбола на 13-14 години. Причината е, че базата на Спартак е в изключително лошо състояние. Управата на клуба не е заинтересована за дечицата, а те са нашето бъдеще. Двете малки изкуствени игрища са в дупки. Когато бях треньор в школата, имаше случай, при който едно детенце си обърна глезена заради стъпване в една от дупките, а тогава нямаше никакво отношение от ръководството в лицето на г-н Миленчев и г-н Хасан", заяви той. След което допълни, че привържениците вече са имали разговор с представители на Фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив", а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба.

"Децата трябва да имат бъдеще. По мои наблюдения, в мъжкия отбор идват футболисти със съмнителни качества и така клубът не дава път за развитие на децата от школата", коментира още Иван Бурнарски и изрази съжаление, че клубният стадион "Тодор Диев" вече не е годен за провеждане на футболни срещи.

Бившият футболист на "гладиаторите" Владимир Чернев също не скри разочарованието си от управлението на "Спартак".

"Играл съм в едни от най-добрите години на "Спартак". Болно ми е за това, което се случва в момента. Няколко пъти поисках среща с г-н Миленчев, за да се разберем и да обединим сили, защото и аз съм председател на Футболна Академия Спартак Пловдив, но предложението ми беше отхвърлено по най-грозен начин. Опитвам се да развивам школата и да бъда полезен на клуба, защото това е общата идея. Не срещам подкрепа, а дори срещам враждебно отношение. През миналата година на два пъти бях гонен с охранители от стадион "Тодор Диев", макар че имах график за ползване на стадиона", коментира Чернев и обясни, че ако има нов човек, който би издържал клуба, той със сигурност би искал обединение.

Любомир Бурнарски пък акцентира върху нуждата от инвестиции в базата и детско-юношеската школа на клуба.

"Когато влезеш в даден клуб, трябва да градиш нещата от основата - създава се база и се подбира кадърен треньорски състав. Когато имаш това, нещата се улесняват, но трябва да имаш желание и възможности. В случая г-н Иван Пашов има възможностите и желанието и знае как да го осъществи. Нещата трябва да има професионален оттенък, а не да се работи на парче. Тук загинаха много кадърни деца. Бях три години треньор тук, но тези деца заминаха на улицата заради подхода към тях. Няма база, няма условия и те напуснаха", заяви Бурнарски.

През изминалия сезон"Спартак" (Пловдив) завърши на седмо място в крайното класиране на Югоизточната Трета лига.