"Нефтохимик" се насочва и към женския волейбол

Нефтохимик 2010" се насочва и към женския волейбол. След 6-те шампионски титли, 6-те купи на България и 4-те суперкупи при мъжете, от бургаския клуб, който е най-успешния от началото на новия век в града са решили да отворят нова историческа страница, свързана с женското направление.

Като начало от 15 юни ще стартират подготовка групи девойки до 14 и до 16 години. При наличие на интерес ще бъде сформирана и група за по-големи състезателки. Идеята е в бъдеще да се оформи цялостна структура на клуба в различните възрасти.

Начело на новото направление застава Иван Атанасов, бивш състезател от школата на клуба. Тренировките ще се провеждат основно в няколко бургаски училища, при възможност и в зала "Младост".

"Още е много рано за женски отбор. Ще вървим стъпка по стъпка и когато му дойде времето ще се случи. Нужни са търпение и къртовска работа", призна пред "24 часа" президентът на ВК "Нефтохимик 2010" Огнян Томов.