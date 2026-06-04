Българките се опънаха на олимпийския и световен шампион Италия при 0:3 в Лигата на нациите

Женският национален отбор по волейбол изигра много смел мач срещу олимпийския и световен шампион Италия, но стартира със загуба 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) в Лигата на нациите.

В повторния дебют на треньора Марчело Абонданца нашите дадоха силен отпор на родината му, с който показаха, че младият ни тим има сериозен потенциал за бъдещето.

В първата третина на първия гейм България стоеше абсолютно равностойно на италианките. Борислава Съйкова и Алекс Миланова показаха на световните шампионки, че няма да им е лесно. Абонданца въртеше непрекъснато състава и голяма част от нашите състезателки получаваха шанс. Капитанът ни Жана Тодорова и другото либеро Мила Пашкулева не веднъж отчайваха съперника. Пречупихме се при 11:11, когато Италия показа огромната си класа. Факт е, че и при двата отбора имаше сериозни проблеми при началния удар. За последно бяхме близо до Италия при 20:22, а първият гейм завърши с резултат 25:22.

Втората част също започна равностойно, но доста бързо Италия взе превес. Когато „адзурите" ни поведоха с 10:5, беше ясно, че трудно можем да се противопоставим. Блокадата на съперника работеше безотказно. И все пак намерихме начин да се приближим в резултата. След 16:12 за Италия допуснахме пет точки, с които геймът реално приключи. За статистиката резултатът бе 25:16.

Най-силна за България беше третата част. В нея поведохме с 4:0, но италианките бързо направиха 5:5. След това геймът тръгна точка за точка. Екатерина Антропова от Италия не спираше да показва колко силна състезателка е с блокада и атаки. Най-важното беше, че срещу най-силния отбор в света България стоеше равностойно в голяма част от мача. До последния момент „дразнихме" италианките с отлична защита и блокада. Не се предавахме до последния момент и резултатът бе само една точка в полза на съперника. Надеждата дойде с фантастична блокада на Николова за 23:23, която предизвика светилото Хулио Веласко да поиска таймаут за Италия. След него двата отбора направиха едно от най-красивите разигравания, а Микаела Стоянова донесе първи геймбол за България. Не го спечелихме, но започна играта на нерви и размяна на точки. Частта стигна до 25:25, но за съжаление две поредни точки на италианките приключиха двубоя.

Александра Миланова бе най-резултатна за България с 12 точки, Микаела Стоянова отбеляза десет. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Антропова.

Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни.