Ямал е най-скъпият футболист с малко над 358 млн. евро

Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува класацията на най-скъпите футболисти в света.
В списъка влизат 100 играчи, чиято трансферна стойност е оценена въз основа на собствена статистическа моделна система на обсерваторията.
Топ 20 изглежда по следния начин:
Ламин Ямал („Барселона") – 358,1 млн. евро;
Ерлинг Холанд („Манчестър Сити") – 227,3 млн. евро;
Килиан Мбапе („Реал Мадрид") – 165,7 млн. евро;
Майкъл Олисе („Байерн Мюнхен") – 140,5 млн. евро;
Морган Роджърс („Астън Вила") – 136,8 млн. евро;
Дезире Дуе („ПСЖ") – 133,2 млн. евро;
Кенан Йълдъз („Ювентус") – 133 млн. евро;
Нико О'Райли („Манчестър Сити") – 125 млн. евро;
Арда Гюлер („Реал Мадрид") – 124,8 млн. евро;
Пау Кубарси („Барселона") – 124,6 млн. евро;
Флориан Вирц („Ливърпул") – 124,1 млн. евро;
Педри („Барселона") – 120,6 млн. евро;
Джуд Белингам („Реал Мадрид") – 120,3 млн. евро;
Ян Диоманде („РБ Лайпциг") – 118,7 млн. евро;
Юго Екитике („Ливърпул") – 118,3 млн. евро;
Жоау Невеш („ПСЖ") – 117,1 млн. евро;
Фермин Лопес („Барселона") – 115,9 млн. евро;
Естевао („Челси") – 113,4 млн. евро;
Дийн Хаусен („Реал Мадрид") – 112 млн. евро;
Букайо Сака („Арсенал") – 111,2 млн. евро.