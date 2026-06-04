Ямал е най-скъпият футболист с малко над 358 млн. евро

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Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува класацията на най-скъпите футболисти в света.

В списъка влизат 100 играчи, чиято трансферна стойност е оценена въз основа на собствена статистическа моделна система на обсерваторията.

Топ 20 изглежда по следния начин:

Ламин Ямал („Барселона") – 358,1 млн. евро;

Ерлинг Холанд („Манчестър Сити") – 227,3 млн. евро;

Килиан Мбапе („Реал Мадрид") – 165,7 млн. евро;

Майкъл Олисе („Байерн Мюнхен") – 140,5 млн. евро;

Морган Роджърс („Астън Вила") – 136,8 млн. евро;

Дезире Дуе („ПСЖ") – 133,2 млн. евро;

Кенан Йълдъз („Ювентус") – 133 млн. евро;

Нико О'Райли („Манчестър Сити") – 125 млн. евро;

Арда Гюлер („Реал Мадрид") – 124,8 млн. евро;

Пау Кубарси („Барселона") – 124,6 млн. евро;

Флориан Вирц („Ливърпул") – 124,1 млн. евро;

Педри („Барселона") – 120,6 млн. евро;

Джуд Белингам („Реал Мадрид") – 120,3 млн. евро;

Ян Диоманде („РБ Лайпциг") – 118,7 млн. евро;

Юго Екитике („Ливърпул") – 118,3 млн. евро;

Жоау Невеш („ПСЖ") – 117,1 млн. евро;

Фермин Лопес („Барселона") – 115,9 млн. евро;

Естевао („Челси") – 113,4 млн. евро;

Дийн Хаусен („Реал Мадрид") – 112 млн. евро;

Букайо Сака („Арсенал") – 111,2 млн. евро.