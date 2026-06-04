68 първенства с футболисти на световното, включително и българското

Българското първенство е едно от 68, които ще бъдат представени на световното. Реално отборите са от 71 държави, но шампионатите са по-малко, защото уелските “Рексъм” и “Суонзи” са към Англия, “Монако” е към Франция, а канадските тимове са в Мейджър лийг сокър с американските.

Разликата в генерациите също е огромна. Вратарят на Шотландия Крейг Гордън е на 43 години и 162 дни, докато халфът на мексиканския “Тихуана” Жилберто Рафаел Мора Самбрано е на 17 години и 240 дни. Или четвърт век разлика.

Карлош Кейрош ще води национален отбор на пето поредно световно, което изравнява рекорда на Бора Милутинович.

Английското първенство е с 205 представители, а германското е със 108. Френското и испанското имат по 86. Българското е с двама, като така имаме повече представители от тези на финалисти като Босна, Колумбия, Хаити и Уругвай.

България влиза в статистиката заради Кабо Верде.

Там твърд титуляр е полузащитникът на “Лудогорец” Дерой д'Енкарнасио Дуарте, а в състава е и вратарят на вече втородивизионния “Монтана” Марсио Саломао Бразао да Роса.

Дуарте е в състава с батко си Ларос, който е в унгарския “Пушкаш Академи”. И двамата са родени в Нидерландия. Дерой дойде в Разград през лятото на 2024 г. и вече има 103 мача и 4 гола във всички турнири за “Лудогорец”. Спечели титла, купа и два пъти суперкупа с разградчани.

На другия полюс е Марсио да Роса. Той успя да изпадне два пъти - с “Хебър” и “Монтана”. Въпреки че реално допуска по малко над 1 гол на мач. Дебютира със суха мрежа на 27 септември 2024 г. при гостуването на пазарджиклии на “Локо” в София. За двата си български отбора има вече 41 мача във всички турнири.

Освен двамата, през българското първенство са минали още 7 играчи, които са на световното. Тимът на Кабо Верде реално е “най-българският”, защото наставникът Бубиста извика и бившия играч на “Левски” Гари Родригес, който е и трети капитан на отбора след нападателя Раян Мендеш и вратаря Вожиня. Гари изигра 46 мача с 20 гола за “сините”, като престоят му в София даде трамплин на кариерата му. В момента роденият в Ротердам нападател е в кипърския “Аполон” (Лимасол).

Безспорно най-голямото име е Игор Тиаго Нашименто Родригес, който се пребори за място в бразилския национален отбор. На 2 март 2022 г. той подписа с “Лудогорец” от “Крузейро”. Изваден му бе светкавично български паспорт и бе пратен във втория отбор, за да се адаптира. И след само 4 мача с 3 гола вече бе титуляр за тогавашните шампиони. Следващия сезон вече бе неудържим. След две титли, купа и суперкупа “Брюж” го купи за 7,9 милиона евро, рекорд за родното първенство. В Белгия продължи с великолепната си форма, взе титлата и на 14 февруари 2024 г. “Брентфорд” плати за него 38 милиона евро. За да бъде на световното в състава на един от фаворитите за титлата. И днес е оценяван на над 50 милиона евро.

“Левски” има още двама бивши играчи на световното, като и двамата са минали и през други родни отбори. По-известният е Хосе Кордоба с Панама. Кордоба се появи в българското първенство с екипа на “Етър” на 7 март 2021 г. в двубоя с ФК ЦСКА 1948, завършил 3:1 за великотърновци. След като тимът изпадна в края на сезона, той остана и във Втора лига, като изигра цели 8 мача, преди да бъде даден под наем с опция за закупуване на “Левски”. С екипа на “сините” записа 90 мача във всички турнири, спечели купата на България и на 5 юни 2024 г. английският “Норич” плати за него 3,65 милиона евро. Той е там и в момента.

Другото име е на иракчанина Ребин Солака. Той дебютира в България на 29 август 2020 г. с екипа на “Арда” в двубоя с “Ботев” (Пловдив). 192-сантиметровият защитник записва 12 двубоя във всички турнири за кърджалийци, като след това преминава в “Левски”. След само 5 мача е освободен и от този момент играе в Тайланд и Южна Корея.

Двама любимци на феновете на ЦСКА също са на световното. Жорди Кайседо е в състава на Еквадор. За 65 мача във всички турнири вкара цели 32 гола за “червените”, включително два във вечното дерби. Носител на купата за 2021 г. В момента е под наем в аржентинския “Уракан”. Подели наградата за най-добър чужденец в първенството с Юрген Матай. В крайна сметка избяга от Борисовата градина заради повече пари, което обаче не му помогна много в кариерата.

В състава на Хаити е Дюкенс Назон, който записа почти същите статистики с екипа на ЦСКА. 27 гола в 62 мача. През зимата на 2024 година обаче бе продаден на турския “Кайзери”.

Капитан на Назон на световното е небеизвестният Джони Пласид, или онзи дебелият вратар на “Царско село”. Два сезона изкара във вече несъществуващия клуб, и то направи някои запомнящи се мачове, като например победата над ЦСКА. Хаитянинът дебютира на 4 октомври 2019 година при победата с 1:0 над “Славия” и в България записа 48 двубоя с 62 допуснати попадения. След разпада на отбора на Стойне Манолов подписа с френския “Бастия” на остров Корсика и пази там и до днес.

И метеорът от родното първенство на световното е вратарят на Сенегал Мори Диау. Вече на 32 години, но записа 8 двубоя с екипа на “Локо” (Пловдив) преди почти десетилетие. Дебютира на 25 август 2017 г. при победата с 2:1 над “Дунав” в Пловдив, като е привлечен от португалските долни дивизии за резерва на Илко Пиргов. Може би най-запомнящият му се мач е победата над “Левски” с 1:0 на 4 ноември с гола на Жорди Гомес в 38-ата минута. Реално записва загуби само в двубоите с “Лудогорец”, ЦСКА и “Славия”, като последният е за купата след продължения и победен гол на Галин Иванов.

Реално идващото световно е доста добре представено от играчи, минали през България. Което не се е случвало отдавна.

