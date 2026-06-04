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"Манчестър Сити" с най-много играчи на световното

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"Манчестър Сити" с най-много играчи на световното

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Снимка: Ройтерс

След оповестяването на всички 48 състава за световното стана ясно кои отбори са с най-много играчи.

19 са тези на лидера по този показател  "Манчестър Сити", а "Байерн" (Мюнхен) има с един по-малко. Финалистите за Шампионската лига "Арсенал" и "Пари Сен Жермен" имат по 15. "Барселона" е с 15. "Кристъл Палас", "Манчестър Юнайтед", "Атлетико" (Мадрид) и саудитският "Ал Хилал" имат по 12, "Ливърпул", "Борусия" (Дортмунд) и "Галатасарай" - по 11, и "Славия" (Прага), "Милан", ПСВ "Айндховен", "Реал" (Мадрид) и "Фенербахче" - по 10.

Снимка: Ройтерс

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