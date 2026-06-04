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Резултати от контроли

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Алжир би Нидерландия в Ротердам. Снимка: Ройтерс

Нидерландия - Алжир 0:1

ДР Конго - Дания 0:0

Албания - Израел 0:1

Люксембург - Италия 0:1

Полша - Нигерия 2:2

Хаити - Нова Зеландия 4:0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Алжир би Нидерландия в Ротердам. Снимка: Ройтерс
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