Резултати от контроли

Нидерландия - Алжир 0:1
ДР Конго - Дания 0:0
Албания - Израел 0:1
Люксембург - Италия 0:1
Полша - Нигерия 2:2
Хаити - Нова Зеландия 4:0
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Нидерландия - Алжир 0:1
ДР Конго - Дания 0:0
Албания - Израел 0:1
Люксембург - Италия 0:1
Полша - Нигерия 2:2
Хаити - Нова Зеландия 4:0
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