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Решено: "Ливърпул" назначи испанец за треньор

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Снимка: "Ливърпул"

Испанският треньор Андони Ираола подписа договор с "Ливърпул" и е новият мениджър на тима, поше трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Сделката е потвърдена и официалното ѝ съобщение ще се състои в следващите часове.

Испанският мениджър ще подпише двугодишен договор. На 30 май "Ливърпул" освободи нидерландеца Арне Слот.

Последният клуб на 43-годишния мениджър беше "Борнемут", който той напусна в края на настоящия сезон. Под ръководството на Ираола „черешките" спечелиха 57 точки и завършиха шести в класирането на английската Висша лига. "Ливърпул", с 60 точки, завърши пети. Испанецът е начело на "Борнемут" от лятото на 2023 г.

Снимка: "Ливърпул"

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