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Бразилско крило е първото ново попълнение на шампиона "Левски"

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Рейналдо между изпълнителния директор Даниел Боримиров и спортния Георги Костадинов при представянето си Снимка: "Левски"

Шампионът „Левски" подписа договор с фланговия нападател Рейналдо Насименто Саторно.

Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, съобщават от "Герена".

Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния „Крисиума", с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 година. В началото на 2020 година преминава в друг бразилски клуб - „Атлетико" (Паранензе), записвайки 40 мача с 2 гола. През лятото на 2021 година е преотстъпен на друг отбор от страната - „Сентро Спортиво Алгояно", с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол.

През лятото на 2023 година е трансфериран в португалския „Санта Клара". В началото на 2024 година е преотстъпен на бразилския клуб „Гуарани", където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола. В началото на 2025 година преминава под наем в португалския „Алверка", с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола.

През лятото на 2025 година е преотстъпен в друг клуб от Португалия - „Шавеш", където крилото изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.

Рейналдо между изпълнителния директор Даниел Боримиров и спортния Георги Костадинов при представянето си Снимка: "Левски"

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