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Бронзовата Лора Христова организира пак спортен фестивал в родния Троян

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Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова организира второ издание на фестивала „Троян спортува", който ще се състои на 22 и 23 юни. Това съобщи за БТА Тодор Комитов, главен експерт „Младежки дейности и спорт" в общинската администрация.

Двудневното събитие ще се проведе в района на лесопарк „Турлата", стадион „Чавдар" и спортна зала „Троян" в старопланинския град.

В програмата са предвидени демонстрации по футбол, тенис, биатлон, джудо, самбо, карате, шосейно и планинско колоездене, баскетбол, волейбол и други спортове. Посетителите ще могат да се включат и в активности като йога, канго джъмп, дартс и управление на кану-каяк по река Бели Осъм.

Основната цел на фестивала е да помогне на деца и родители да открият подходящ за тях вид физическа активност и да ги насочи към практикуването на спорт.

В първото издание на инициативата през 2025 година се включиха 17 спортни клуба и над 300 участници.

Фестивалът се осъществява с финансовата и организационна подкрепа на Община Троян, местни спортни клубове и партньори.

Лора Христова

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