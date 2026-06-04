"Ботев" (Пд): Договорът за тв правата е удължен без провеждане на открита и прозрачна процедура

Ръководството на „Ботев" (Пловдив) настоява за спешна среща между Българския футболен съюз, клубовете и „Нова Броудкастинг Груп", която държи телевизионните права за излъчване на мачовете от Първа и Втора лига, за да бъдат обсъдени прозрачността при управлението на телевизионните права, участието на клубовете в процеса на вземане на решения, справедливото разпределение на приходите и бъдещият модел за продажба на правата.

От управата на „канарчетата" обявиха в своя позиция, че са получили отговор на поставените въпроси относно телевизионните права на българския футбол, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите, но подчертаха, че клубът ще разгледа всички законови възможности за защита на интересите на българските футболни клубове.

„ПФК „Ботев" получи официален отговор от „Нова Броудкастинг Груп" по повод поставените от клубовете въпроси относно телевизионните права на българския футбол, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите.

В писмото си телевизионният оператор заявява, че е дългогодишен партньор на българския футбол, инвестира значителни средства в телевизионно производство и счита, че договорената стойност на телевизионните права отговаря на реалностите на българския пазар. От „Нова" посочват още, че отношенията им са договорени с Българския футболен съюз и че съществува действащ договор до края на сезон 2028-2029.

След внимателен анализ на полученото писмо сме длъжни да заявим, че голяма част от въпросите, поставени от клубовете, остават без конкретен отговор.

Най-важният от тях е по какъв начин е определена стойността на телевизионните права и защо договорът е бил удължен без открита конкурсна процедура, без участие на клубовете и без те да имат възможност да се запознаят с алтернативни оферти от други потенциални телевизионни оператори.

Футболните клубове са тези, които изграждат продукта. Те инвестират милиони левове ежегодно в стадиони, тренировъчни бази, детско-юношески школи, футболисти, треньори, организация и сигурност на футболните срещи. Без клубовете не би съществувало съдържание, което да бъде излъчвано, продавано и монетизирано.

Именно поради тази причина считаме за неприемливо клубовете да бъдат изключени от процеса по определяне на стойността на собственото си съдържание.

Особено притеснителен е фактът, че договорът за телевизионните права е удължен до 2029 година без провеждане на открита и прозрачна процедура, която да гарантира постигането на реална пазарна цена. Във всяка модерна футболна система подобни права се предлагат на конкурентен принцип, за да бъде защитен интересът на клубовете и на самия спорт.

Вместо да получим отговори на въпросите за прозрачността, начина на формиране на цената и разпределението на приходите, получихме обяснение защо българската икономика е по-малка от тази на Полша, Румъния и Гърция. Това обаче не дава отговор на основния въпрос - дали българските клубове получават справедлив дял от стойността на продукта, който създават.

ПФК „Ботев" винаги е бил привърженик на диалога и доброто партньорство. Ние не воюваме с медиите и не отричаме инвестициите, които „Нова Броудкастинг Груп" прави в телевизионното производство. Но когато става дума за бъдещето на българския футбол, сме длъжни да защитаваме интересите на клуба, на нашите привърженици и на всички професионални клубове.

Поради това ПФК „Ботев" ще настоява за спешна среща между Българския футболен съюз, „Нова Броудкастинг Груп" и представителите на професионалните клубове, на която да бъдат обсъдени прозрачността при управлението на телевизионните права, участието на клубовете в процеса на вземане на решения, справедливото разпределение на приходите и бъдещият модел за продажба на телевизионните права след изтичането на настоящия договор.

Успоредно с това клубът ще разгледа всички законови възможности за защита на интересите на българските футболни клубове, включително сезиране на компетентните държавни и европейски институции относно начина на удължаване на договора и евентуалните ограничения на конкуренцията.

ПФК „Ботев" вярва, че българският футбол има потенциал за много по-сериозно развитие. Това обаче може да се случи единствено чрез прозрачност, равнопоставеност и уважение към клубовете, които ежедневно създават продукта, благодарение на който съществува професионалният футбол в България", гласи официалната позиция от ръководството на „канарчетата".