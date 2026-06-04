№1 на Европа Александър Везенков повежда България срещу Норвегия

Днес стана ясен разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград от предквалификациите за Евробаскет 2029. Потвърдена е и най-очакваната новина.

Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща.

Освен това Българската Федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден на 4 юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп).

Разширеният състав на България включва:

Позиция 1

Коди Милър-Макинтайър - „Цървена звезда" (Сърбия)

Умоджа Гибсън - „Цедевита Олимпия" (Словения)

Константин Тошков - „Балкан" (Ботевград)

Александър Гавалюгов - „Санта Клара" (NCAA)

Михаил Калинов - „Ботев" (Враца)

Позиция 2

Мартин Русев - „Спартак" (Плевен)

Павлин Иванов - „Спартак" (Плевен)

Александър Стоименов - „Нови Сад" (Сърбия)

Кръстомир Михов - „Локомотив" (Пловдив)

Станислав Хинков - „Ботев" (Враца)

Мирослав Васов - „Рилски спортист"

Позиция 3

Борислав Младенов - „Виена" (Австрия)

Иван Алипиев - „Римини" (Италия)

Стефан Михайлов - „Ботев" (Враца)

Христо Бъчков - „Рилски спортист"

Позиция 4

Иван Спиров - „Кливланд Стейт" (NCAA)

Йордан Минчев - „Кемниц" (Германия)

Александър Везенков - „Олимпиакос" (Гърция)

Николай Михайлов - „Академик" (Пловдив)

Симеон Лепичев - „Пиаца Америна" (Италия)

Позиция 5

Константин Костадинов - „Андора" (Испания)

Кристиян Занов - „Ботев" (Враца)

Цветомир Чернокожев - „Черно море"

Андрей Иванов - „Балкан" (Ботевград)

Билетите за срещата с Норвегия на 5 юли от 19:00 часа в Арена Ботевград са в продажба в мрежата на eventim.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.