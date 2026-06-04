№1 на Европа Александър Везенков повежда България срещу Норвегия

Днес стана ясен разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград от предквалификациите за Евробаскет 2029. Потвърдена е и най-очакваната новина.
Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща.
Освен това Българската Федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден на 4 юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп).
Разширеният състав на България включва:
Позиция 1
Коди Милър-Макинтайър - „Цървена звезда" (Сърбия)
Умоджа Гибсън - „Цедевита Олимпия" (Словения)
Константин Тошков - „Балкан" (Ботевград)
Александър Гавалюгов - „Санта Клара" (NCAA)
Михаил Калинов - „Ботев" (Враца)
Позиция 2
Мартин Русев - „Спартак" (Плевен)
Павлин Иванов - „Спартак" (Плевен)
Александър Стоименов - „Нови Сад" (Сърбия)
Кръстомир Михов - „Локомотив" (Пловдив)
Станислав Хинков - „Ботев" (Враца)
Мирослав Васов - „Рилски спортист"
Позиция 3
Борислав Младенов - „Виена" (Австрия)
Иван Алипиев - „Римини" (Италия)
Стефан Михайлов - „Ботев" (Враца)
Христо Бъчков - „Рилски спортист"
Позиция 4
Иван Спиров - „Кливланд Стейт" (NCAA)
Йордан Минчев - „Кемниц" (Германия)
Александър Везенков - „Олимпиакос" (Гърция)
Николай Михайлов - „Академик" (Пловдив)
Симеон Лепичев - „Пиаца Америна" (Италия)
Позиция 5
Константин Костадинов - „Андора" (Испания)
Кристиян Занов - „Ботев" (Враца)
Цветомир Чернокожев - „Черно море"
Андрей Иванов - „Балкан" (Ботевград)
Билетите за срещата с Норвегия на 5 юли от 19:00 часа в Арена Ботевград са в продажба в мрежата на eventim.
Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.