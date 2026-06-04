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Капитанът на "Арда" подписа за още две години

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Анатолий Господинов остава в "Арда", след като подписа нов договор до 2028г. Лидерът на отбора и един от най-опитните играчи реши да сложи подпис върху новия контракт, след среща със спортния директор Ивайло Петков.

Анатолий Господинов дойде на АРЕНА "Арда" през 2022г. и се превърна в един от основните играчи на клуба. Миналото лято именно Господинов имаше огромна заслуга за незабравимите моменти в европейските мачове на "Арда", където бе истински стожер под рамката на вратата.

Ръководството на ПФК "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават още много успехи на Анатолий Господинов с екипа на "Арда"!

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