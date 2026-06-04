Изпадналият "Берое" получи лиценз

"Берое" получи право да играе в професионалния футбол, съобщиха от Апелативната комисия към Българския футболен съюз.
Първоначално старозагорци не получиха лиценз и участието им във Втора лига беше поставено под въпрос.
"Берое" изпадна от елита, завършвайки на 14-о място в крайното класиране.
Решение на Апелативната комисия:
"Отменя решение на Лицензионната комисия от 05.05.2026 година за отказ от издаване на лиценз и на база на ново-представени документи и доказателства, издава лиценз за участие в Първа/Втора професионална футболна лига за сезон 2026-2027 на
ПФК "Берое-Стара Загора" ЕАД.
На основание чл. 14, т. 2, б. "д" от ННКЛ, издание 2025 година, лицензът се издава, при условие, че клубът спазва коректно регламентите на чл. 50 и чл. 66 от ННКЛ.
"Септември" (София) ще домакинства на Националния стадион "Васил Левски" през следващия шампионат, докато новакът в елита "Дунав" е с условен лиценз за стадиона в Русе.
Решение на Лицензионната комисия:
Да бъдат издадени лицензи за сезон 2026-2027 на изброените клубове, тъй като са изпълнили минималните изисквания на Наредбата за национално клубно лицензиране, както следва:
ПФК Арда Кърджали 1924 АД - УЕФА лиценз;
ПФК Септември София - лиценз за ППЛ, с Национален Стадион "Васил Левски";
ФК Дунав от Русе - условен лиценз за ППЛ със стадион "Русе".
ПФК Пирин 22 АД - условен лиценз за ВПЛ поради наличие на разсрочени задължения към НАП.