Изпадналият "Берое" получи лиценз

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"Берое" получи право да играе в професионалния футбол, съобщиха от Апелативната комисия към Българския футболен съюз.

Първоначално старозагорци не получиха лиценз и участието им във Втора лига беше поставено под въпрос.

"Берое" изпадна от елита, завършвайки на 14-о място в крайното класиране.

Решение на Апелативната комисия:

"Отменя решение на Лицензионната комисия от 05.05.2026 година за отказ от издаване на лиценз и на база на ново-представени документи и доказателства, издава лиценз за участие в Първа/Втора професионална футболна лига за сезон 2026-2027 на

ПФК "Берое-Стара Загора" ЕАД.

На основание чл. 14, т. 2, б. "д" от ННКЛ, издание 2025 година, лицензът се издава, при условие, че клубът спазва коректно регламентите на чл. 50 и чл. 66 от ННКЛ.

"Септември" (София) ще домакинства на Националния стадион "Васил Левски" през следващия шампионат, докато новакът в елита "Дунав" е с условен лиценз за стадиона в Русе.

Решение на Лицензионната комисия:

Да бъдат издадени лицензи за сезон 2026-2027 на изброените клубове, тъй като са изпълнили минималните изисквания на Наредбата за национално клубно лицензиране, както следва:

ПФК Арда Кърджали 1924 АД - УЕФА лиценз;

ПФК Септември София - лиценз за ППЛ, с Национален Стадион "Васил Левски";

ФК Дунав от Русе - условен лиценз за ППЛ със стадион "Русе".

ПФК Пирин 22 АД - условен лиценз за ВПЛ поради наличие на разсрочени задължения към НАП.