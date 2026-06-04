ФИФА забрани внасянето на бутилки за вода на стадионите за световното

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ФИФА официално забрани внасянето на всякакви празни бутилки за вода (включително за многократна употреба) на стадионите за световното първенство в Северна Америка (11 юни - 19 юли) от съображения за сигурност.

Решението предизвиква сериозни притеснения, тъй като се очакват температури над 30°C, а феновете няма да имат достъп до безплатни диспенсъри и ще трябва да купуват вода на стадиона (за сравнение - на световното клубно първенство цените бяха между 4 и 6 долара).

Заради опасните жеги ФИФА все пак въвежда задължителни триминутни почивки за хидратация на футболистите по време на мачовете.