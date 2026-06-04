УЕФА покани "Лудогорец" в работна група за новите правила в турнирите

Екипът на „Лудогорец", който дълги години организира безупречно мачове от груповата фаза на всички европейски турнири, получи огромно признание - негов представител беше поканен като част от работна група на УЕФА. Това е дългогодишният администратор Пламен Йорданов, който участва в обсъждането на теми, свързани с текущите регулации на УЕФА за европейските клубни турнири, съобщават от Разград.

Форумът се проведе в Лайпциг и в него освен „Лудогорец" участие взеха представители на „Ливърпул", „Рома", „Монако", „Порто", „Фейенорд", „Бешикташ", „Ред Бул" (Залцбург), „Виктория" (Пилзен), „Ференцварош", „Бетис" и „Байер" (Леверкузен).

На работната среща бяха разисквани още въпроси, свързани с безопасността и пропускателния режим по стадионите, организацията на мачовете и промените в новия регулационен цикъл на УЕФА за периода 2027 - 2030 г.

Йорданов сподели пред форума опита на „Лудогорец" в организацията на мачове от евротурнирите и постави важни въпроси, които бяха обсъдени от останалите участници. Сред тях и изискванията за настаняване на гостуващи фенове с билети I класа в случаите, когато са възможни конфликтни ситуации по трибуните. Този казус ще бъде разгледан внимателно при подготвянето на новите регулации.

ПФК „Лудогорец" участва без прекъсване в турнирите от 2012 г. За този период „орлите" имат 179 официални срещи в квалификациите и основната фаза в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Участниците в работната среща присъстваха на финала в турнира Лига на конференциите „Кристъл Палас" - „Райо Валекано" (1:0), който се игра на стадиона в Лайпциг.