Испанец поема "Байер"

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Германският „Байер" (Леверкузен) официално обяви назначението на испанеца Карлес Мартинес Новел за нов старши треньор на отбора.

42-годишният специалист подписа договор до края на сезон 202720/28 и ще поеме тима от 1 юли, след като изтече договорът с досегашния му отбор „Тулуза" от френската Лига 1.

Той ще заеме мястото на Каспер Хюлманд, който беше уволнен след само един сезон начело на „аспирините", след като завърши на шестото място в Бундеслигата с 59 точки.

Карлес Мартинес Новел застана начело на „Тулуза" през лятото на 2023 година и оттогава изведе тима до 11-о, 10-о и 9-о място в трите си сезона като наставник във френския елит.