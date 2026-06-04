Министър Керязов награди медалистите в скийта от Европейското първенство в Осиек

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите в скийта от Европейското първенство по стрелба до 18 години. На шампионата в Осиек (Хърватия) Илия Илиев спечели златен медал в индивидуалната надпревара, а заедно със Здравко Върбанов и Димитър Тодоров завоюваха титлата в отборното състезание, както и сребърното отличие в дисциплината трио.

„Стрелковите спортове изискват изключителна концентрация, характер, прецизност и психическа устойчивост. Вашите медали показват, че притежавате всички тези качества и умеете да ги превръщате в успехи. Пожелавам ви един ден да представяте България и на олимпийски игри. Това е мечтата на всеки състезател. Надявам се, че с труда и упоритостта, които показвате, можете да я превърнете в реалност", каза министър Керязов.

На срещата присъства и председателят на Българската федерация по трап, двоен трап и скийт Илия Кирилов, който подчерта, че с екипа му работят активно за развитието на младите таланти. Той отбеляза още, че България ще бъде домакин на редица престижни международни състезания през следващите години.