"Левски" сключи меморандум с "Етър" за сътрудничество

ПФК „Левски" и ФК „Етър" (Велико Търново) сключиха меморандум за стратегическо сътрудничество. Споразумението бе подписано от изпълнителния директор на „сините" Даниел Боримиров и председателя на УС на „болярите" Любомир Филипов.

Съгласно меморандума двата клуба ще развиват дългосрочно партньорство на всички нива - мъжки, детско-юношески и женски футбол. Клубовете ще си помагат в процеса на селектиране на таланти за двете академии. Също така, специалисти от „Етър" ще могат да се възползват от възможността за стажове на стадион „Георги Аспарухов" с цел повишаване на тяхната спортно-техническа квалификация.

Двата клуба също така са заложили и съвместно участие във всякакви инициативи в полза на феновете, включително провеждане на контролни срещи между представителните, дублиращите и детско-юношеските отбори.

"Изборът на партньор от страна на ПФК „Левски" не е случаен, защото Велико Търново винаги е бил град с много футболен талант, а също така и „син" бастион, в който тимът се подкрепя безрезервно", написаха от "Герена".