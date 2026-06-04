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Никола Цолов започна с шесто място в Монако

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Никола Цолов

Никола Цолов даде шесто време в единствената тренировка за пилотите от Формула 2 в Монако.

На трасео по улиците в княжеството състезателят на "Кампос Рейсинг" даде време от 1:22.015 минути. Той го постигна с най-меките гуми, предоставени от доставчика "Пирели" за този състезателен уикенд.

Най-добро време в тренировката постигна Габриеле Мини (Ит). 

В петък е квалификацията за стартовете в събота и неделя. Тя ще се проведе на две групи заради ограниченията на пистата в Монако. Цолов е във втората група, която трябва да започне в 16:34 българско време.

Никола Цолов

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