Селекционерът на България: Нямаме причина да подценяваме нито един отбор, дори и Молдова

Нямаме причина да подценяваме нито един отбор.
Това каза селекционерът на България Александър Димитров преди гостуването на представителния ни тим утре на Молдова. Последната лятна контрола на нашите е от 20 ч на стадиона на "Зимбру" в Кишинев.
Съперникът ни няма успех от 1,5 година. Но Димитров цитира притча и добави: "Няма да е все така. И не искам това се случи срещу България".
"Преди 6 г. бях тук с младежкия национален отбор. Тогава победихме в квалификация. Разбира се, сега, с мъжкия отбор, също искам успеха", започна Димитров.
"Теодор Иванов има здравословни проблеми. И може също да не играе. Утре ще вземем решение", каза селекционерът на България.
Както е известно, аут от сметките е халфът Никола Илиев.
"Анализирахме причините за загубата от Черна гора. Една от причините бе, че отправихме 9 удара от противниковото наказателно поле. А ние не успяхме да уцелим вратата. Искам да повишим качеството в завършване на атаката. Видяхме и другите си грешки. Казали сме ги на играчите. Надявам се утре да подобрим и беговото състояние на отбора. Искам да благодаря на всички играчи, които се влагат постоянно в края на сезона. Всичките ми играчи са отговорни. Не мислят за ваканции, а за футбол", каза още Димитров.
Треньорът на България сподели, че ще има промени в схемата на игра - в дефанзивен план. Причината - стилът на съперника Молдова.
"Искаме да изградим ядро в централната ос - вратар, централни защитници, халфове и нападатели. Но по обективни причини това не може да се случи", добави още селекционерът ни.