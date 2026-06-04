Никой не трябва да бъде сам в битката с рака, пише на екипите за благотворителния мач на Стилиян в Бургас

Легендарният капитан на националния отбор Стилиян Петров официално представи фланелките, с които ще се играе в "Мача на Надеждата". Благотворителното събитие ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас от 17,00 часа.

Със специална фотосесия дългогодишният капитан на националния отбор показа цветовете на двата екипа. Със същите фланелки на терена ще излязат легендите на българския и световен футбол, към които ще се присъединят и звезди от спорта. Изработени от доказания германски бранд Jako, тези екипи са символ на солидарност и подкрепа за хилядите съдби, борещи се ежедневно с онкологичните заболявания.

Отборът на българските легенди ще играе в класическо бяло, като имената на гърба ще бъдат изписани на кирилица. Световните звезди и чуждестранни гости ще носят екипи с надпис на английски език.

Шрифтът на номерата и имената е специално подбран от английската Висша лига от годините, в които Стилиян Петров остави ярка следа с екипа на "Астън Вила". Официалното лого на фондацията е изработено от фина бродерия и сатен.

Във вътрешната част на всяка фланелка е интегриран специален текстов елемент на български и английски език. Това е личното и най-важно послание и благодарност на Стилиян Петров към всички участници в събитието: "Никой не трябва да бъде сам в битката с рака".

Събраните от мача средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.