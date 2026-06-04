Националът Анди Краев: В България има много таланти

Ще бъда честен - не знам много за отбора на Молдова. Запознахме се за тях за кратко време. Изглеждахме техни мачове. Анализирахме ги. Трябва да победим, защото сме по-добър отбор. В България има таланти. Опитвам се да помагаме на по-младите. Те имат много качества.

Това каза полузащитникът на националния ни отбор Андриан Краев. Именно халфът бе автор на гола при последната победа на България като гост - през ноември 2024 г. срещу Люксембург.

"Ситуацията с мен в клубния ми отбор "Апоел" (Тел Авив) е добре. Въпреки войната, изиграхме 10 мача в края на сезона. Класирахме се за европейските клубни турнир", добави още полузащитникът.