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https://www.24chasa.bg/sport/article/22981293 www.24chasa.bg

Преборила депресия полякиня е втората финалистка на "Ролан Гарос"

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Мая Хвалинска може да стане първата от квалификациите с титла на "Ролан Гарос". Снимка: Ройтерс

Мая Хвалинска започна участието си на "Ролан Гарос" преди три седмици, премина квалификациите, а вече е на първия си финал в турнир от "Големият шлем". 

Полякинята, която преди няколко години спря с тениса заради депресия, отстрани 7:6 (7:4), 6:4 Диана Шнайдер (Рус) и стана едва третата дебютантка, стигнала до мач за титлата в откритото на Франция, след Ивон Гулагонг (1971) и Крис Евърт (1973). 

Това е вторият път, в който състезаталка от квалификациите е на финал в "Големият шлем". През 2021 г. Ема Радукану (Вбр) стана шампионка на US Open.

Съперничка на Хвалинска в Париж в събота ще бъде Мира Андреева (Рус), която отнесе 6:1, 6:3 Марта Костюк (Укр). 

Мая Хвалинска може да стане първата от квалификациите с титла на "Ролан Гарос". Снимка: Ройтерс

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