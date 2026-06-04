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Любо Пенев: Покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда

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Любо Пенев Снимка: Lap.bg

Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, отправи благодарности към Стилиян Петров за предстоящото събитие „Мача на Надеждата", организирано от фондацията му. Благотворителната среща е тази събота от 17,00 часа на стадион „Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

„Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур" в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда", обяви Пенев.

Част от приходите ще отидат за неговото лечение и това на Петър Хубчев, останалите ще са помощ на онкоболни у нас

Любо Пенев

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