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https://www.24chasa.bg/sport/article/22981641 www.24chasa.bg

"Ливърпул" обяви новия си треньор

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Андони Ираола е новият мениджър на „Ливърпул", обявиха от английския гранд.

43-годишният испанец заменя Арне Слот (извел отбора до 20-ата титла през 2025-а), като срокът на договора му не се съобщава.

През изминалия сезон "мърсисайдци завършиха" 5-и (60 точки), а бившият тим на Ираола „Борнемут" се нареди 6-и (57 точки) за най-високо класиране в историята си

Назначението предизвика противоречиви реакции сред феновете, тъй Ираола няма опит в топ клубове и липсват големи трофеи в треньорската му кариера.

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