Георги Иванов отива на световното след Кишинев

България очаквано не се класира за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, но страната ни ще има официален представител на историческия мондиал, който започва след броени дни.

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо ще прелети океана, за да посети част от срещите на най-големия футболен форум на планетата. Това е напълно нормална практика, като ФИФА кани всички шефове на футболните федерации на световни първенства. Освен Иванов срещи от мондиала ще гледат и други шефове в централата.

Шефът в “Бояна” ще замине след няколко дни. В момента Иванов е в Кишинев, Молдова, където националния отбор ще изиграе последния си мач преди старта през есента на Лигата на нациите. Двубоят е тази вечер от 20 ч. Гонзо предвождаше делегацията ни заедно с президента Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и главния скаут на БФС за Югоизточна България Александър Александров.

Юни пък е може би най-трудният месец за националния отбор на България по футбол. Оказва се, че представителният ни тим няма успех в паузата между сезоните от цели 11 г. Последната “греда” за нашите бе в понеделник в Пловдив, когато загубихме 0:1 от Черна гора.

За последно националният отбор на България записа победа през първия летен месец на 12 юни 2015 г. Тогава победихме като гост Малта 1:0 с гол на Ивелин Попов. Оттогава до днес представителният ни тим изиграва 19 мача, включително споменатия с Черна гора, в които нямаме успех.

През 2016 г. националният ни отбор играе две срещи, като падаме 2:7 от Япония и 0:4 от Дания на турнира “Кирин Къп”. Година по-късно през юни играем само с Беларус. Срещата е от световните квалификации, а родната селекция губи 1:2. През 2018 г. нямаме нито един мач през 6-ия месец от годината. За сметка на това през 2019 г. играем цели 3 срещи - все от европейските квалификации. Падаме последователно от Чехия 1:2, Косово 2:3 и Англия 0:4.

През 2020 г. пък заради пандемията от коронавирус календарът е изместен и отново нямаме мачове през юни. Година по-късно, преди европейското първенство, изиграваме 3 контроли. Първо завършваме 1:1 със Словакия, а след това губим 0:1 от Русия и 0:3 от Франция.

През 2022 г. нашият национален отбор има цели 4 срещи през юни. Те са от Лигата на нациите. А това е може би и един от най-слабите периоди за тима ни. Завършваме 1:1 със Северна Македония в Разград, след което губим 2:5 от Грузия отново на стадиона на “Лудогорец”. Няколко дни по-късно стигаме до срамното равенство 1:1 с Гибралтар. Серията ни от мачове през юни тогава приключва с нулево равенство с Грузия в Тбилиси. През 2023 г. имаме две срещи от квалификациите за европейското първенство, като и двете завършваме наравно, все по 1:1 - с Литва и Сърбия.

Преди 2 г. през юни изиграхме 2 контроли - със Словения и Румъния, които се готвеха за европейското. Мачовете завършиха без победител. Направихме 0:0 с Румъния и 1:1 със Словения. През миналото лято не бихме Кипър в Пловдив - 2:2, а след това загубихме 0:4 от Гърция.

Е, негативната серия може да приключи още днес, тъй като Молдова не е опасен съперник, поне на хартия. Бившата съветска република няма успех 13 поредни мача. В тях молдовците регистрираха 11 поражения и 2 равенства - с Гибралтар и Естония.

За последно националния отбор на Молдова записа успех на 16 ноември, когато бият като гост Андора 1:0.

“Има положителни резултати в момента, вижда се, че надграждаме малко по малко. Наясно сме, че няма да стане изведнъж. Хванали сме посока с младите футболисти - който заслужи, ще играе за националния отбор. Надявам се да постигнем добър резултат сега, който да даде допълнително самочувствие за предстоящите мачове”, каза техническият директор в БФС Кирил Котев преди заминаването на отбора за Кишинев.

Той призова феновете на футбола у нас да имат търпение относно положителните резултати на националния тим.

“Ние надграждаме малко по малко, но няма как да станат изведнъж нещата. Трябва търпение и стъпка по стъпка да вървим напред”, допълни още Котев, като добави, че младежкият селекционер Тодор Янчев ще продължи да води тима ни до 21 г. Договорът на бившия футболист на ЦСКА бе до лятото, но в БФС са доволни от неговата работа. Янчев пое младежите през миналата година, след като Александър Димитров бе повишен да води мъжете.