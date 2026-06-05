Християна Гутева на семинар с Пиерлуиджи Колина в Цюрих

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Топсъдийката на България Християна Гутева е преминала семинар в Цюрих, на който са били 13-те избранички от Европа, от които ще бъдат определени тези, които заминават на световното за жени в Бразилия догодина.

Ръководител на семинара е бил самият Пиерлуиджи Колина, може би най-добрият съдия в историята на футбола.

В един от специализираните сайтове се отбелязва, че всички са от категория “елит”, което означава, че Гутева е получила повишение от УЕФА, но ранглистата още не е публикувана. В последната тя бе в първа категория.

Освен Християна в семинара са участвали още Ивана Мартинчич (Хърватия), Абигейл Бирн (Англия), Марта Уерта де Аса (Испания), Оларц Ривера Олмедо (Испания), Мария Соле Ферери Капути (Италия), Стефани Фрапар (Франция), Силвия Гасперини (Италия), Ивана Пройковска (Северна Македония), Йонела Алина Пешу (Румъния), Юлиана Елена Думитреску (Румъния), Йелена Цветкович (Сърбия) и Тес Олафсон (Швеция).

Точно от тази група ще бъдат избрани и реферките, които отиват на световно.

Ако Християна попадне в групата, ще бъде уникален пробив. Както е известно, български съдия не е свирил на световно от 1986 г. насам заради гафа на Богдан Дочев и признатия гол с ръка на Диего Армандо Марадона срещу Англия. Гутева е определена да свири и световната квалификация от най-висшата лига в Европа Украйна - Исландия в Миелец (Полша). Ще ѝ помагат Павлета Рашкова и Мария-Йоана Василева. Любима Банова е четвърти арбитър.

Кристина Георгиева пък получи назначение за двубоя от втората по сила дивизия Швейцария - Малта. На нея ще помагат Лилия Думбалакова и Дориета Вълева. Четвърти съдия ще е Валерия Петрова.

А за мача България - Гибралтар от трета дивизия идва Ирена Валевачкоска (Северна Македония).

