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България с най-млад отбор в Лигата на нациите при дамите

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Снимка: VNL

Националният тим на България по волейбол при дамите е най-младият сред 18-те участници в Лигата на нациите. Заявените от селекционера Марчело Абонданца състезателки са със средна възраст 20 г.

Най-опитен е съставът на Бразилия (27). Следват (с по 26) Япония и САЩ. Олимпийският и световен шампион Италия е с 25.

Именно срещу “скуадра адзура” момичетата ни стартираха в Лигата на нациите. В едноименната столица на Бразилия националките отстъпиха срещу най-силния тим на планетата с 0:3. В първия и особено в третия гейм обаче младият български тим затрудни значително родината на Абонданца. Днес България среща Доминиканската република.

Снимка: VNL

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