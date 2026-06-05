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Националите до 19 г. биха 1:0 Албания

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Снимка: БФС

Националният отбор на България до 19 години постигна победа, като надделя над Албания с 1:0 в контролна среща, изиграна на терена в "Бояна".

Попадението в двубоя реализира Иван Дейков в 71-вата минута и неговият гол донесе победата на възпитаниците на селекционера Атанас Рибарски.

Нашите доминираха по време на срещата, а след почивката повишиха темпото и стигнаха до успешното попадение, след добра атака на българския тим.

Следващата приятелска среща между България и Албания ще се проведе на 7 юни от 10:30 часа.

Снимка: БФС

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