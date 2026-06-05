Франция падна 1:2 от Кот д'Ивоар в Нант, Испания - Ирак 1:1 (резултати от контроли)

Франция - Кот д'Ивоар 1:2
Испания - Ирак 1:1
Швеция - Гърция 2:2
Иран - Мали 2:2
Словения - Кипър 1:1
Андора - Лихтенщайн 2:0
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Франция - Кот д'Ивоар 1:2
Испания - Ирак 1:1
Швеция - Гърция 2:2
Иран - Мали 2:2
Словения - Кипър 1:1
Андора - Лихтенщайн 2:0
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