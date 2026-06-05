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Франция падна 1:2 от Кот д'Ивоар в Нант, Испания -...

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Франция падна 1:2 от Кот д'Ивоар в Нант, Испания - Ирак 1:1 (резултати от контроли)

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Снимка: Ройтерс

Франция - Кот д'Ивоар 1:2

Испания - Ирак 1:1

Швеция - Гърция 2:2

Иран - Мали 2:2

Словения - Кипър 1:1

Андора - Лихтенщайн  2:0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс
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