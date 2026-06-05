Петър Станич отсрами Сърбия с гол при загуба с 1:5 от Мексико

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Звездата на "Лудогорец" Петър Станич вкара единствения гол за Сърбия при поражението с 1:5 от Мексико в приятелски мач, игран на стадион "Немесио Диес" в Толука.

Халфът даде аванс на Сърбия в 19-ата минута. След това обаче последва обрат с цели пет гола. На полувремето Станич беше заменен от Деян Жукич.

Това бе и последната контрола за домакините преди да започнат участието си на Мондиал 2026, на който приемат заедно със САЩ и Канада. Мексиканците са в една група с Република Южна Африка, Република Корея и Чехия.

Мексико и Южна Африка ще открият турнира на 11 юни (четвъртък) от 22 часа българско време на "Ещадио Банорте" в столицата Мексико Сити.

Чехия пък победи Гватемала с 3:1 в контролна среща от подготовката си за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Патрик Шик, Томаш Хори и Денис Вишински бяха точни за успеха.