От алцхаймер почина бивш бразилски национал, чичо на звезда в английската Висша лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият бразилски национал Лейвиня почина на 76-годишна възраст след дълга битка с болестта на Алцхаймер.

Бившият нападател на "Палмейрас" и "Атлетико" (Мадрид), чичо на бившата звезда на "Ливърпул" Лукас Лейва, е играл 27 пъти за националния отбор на страната си и е участвал в три мача на Световното първенство през 1974 г. в Германия.

В почит към своя идол, който почина вчера от усложнения, свързани с изтощителната болест, от която страдаше от години, клубът от Сао Пауло заяви, позовавайки се както на футболиста с пълното му име, така и на своя отбор от Златната ера на Втората академия: „Жоао Лейва Кампос Фильо, един от големите идоли на "Палмейрас", почина в четвъртък.

Звезда и с краката, и с главата си, Лейвиня беше един от символите на "Втората академия", която омагьоса Бразилия през първата половина на 70-те години на миналия век.

Бърз атакуващ халф с отлични завършващи удари, той се нарежда сред 15-те най-велики голмайстори в историята на клуба и сред петимата, отбелязали най-много гола за отбора в бразилското първенство. Общо има 267 мача, 108 отбелязани гола и наследство, което се предава през поколенията.

Грандът от Ла Лига "Атлетико" (Мадрид) заяви в изявление:

„Скърбим за кончината на нашия бивш играч Жоао Лейва Кампос Фильо „Лейвиня", който почина в четвъртък, 4 юни, на 76-годишна възраст.

Роден в Ново Оризонте (Бразилия) на 11 септември 1949 г., крилото се присъедини към нашия клуб през 1975 г.

Дебютира за „Рохибланкос" на 28 септември същата година в мач срещу Саламанка на „Висенте Калдерон", в който отбеляза три гола.

През четирите си години в нашия клуб той изигра 93 мача и отбеляза 43 гола, помагайки ни да спечелим шампионата на националната лига през 1977 г.

Нашият президент, главен изпълнителен директор, останалата част от борда на директорите и целият ни персонал искат да изразят най-дълбоките си съболезнования и да споделят мъката на семейството. Нека почива в мир."

Лукас Лейва, който изигра 346 мача за Ливърпул през десетилетието си в клуба от Висшата лига между 2007 и 2017 г.

В трогателна публикация в социалните мрежи, споменавайки уменията на чичо си за стрелба с глава, той каза: „Сигурен съм, че ще вкараш много голове с глава в рая. Почивай в мир, чичо."

Лейвиня е смятан за един от най-талантливите футболисти през 70-те години на миналия век.

Той е известен със своите дриблиращи умения и отлични подавания, както и със свирепите си удари и игра с глава.

Дебютира професионално в бразилския клуб "Португеза", преди да подпише с "Палмейрас" през 1971 г., където отбелязва 108-те си гола в 267 мача и помага на отбора да спечели два пъти титлата на Бразилия.

През 1975 г. се мести в Европа, преди да се завърне в Бразилия в края на 70-те години и да подпише със "Сао Пауло".

Оттегля се от професионалния футбол на 29-годишна възраст поради контузии, като продължава да работи като футболен коментатор и анализатор.