"Левски на левскарите" поиска да се свика общо събрание на шампионите

Миноритарният акционер "Левски на левскарите" (10 процента от акциите на футболния "Левски") изпрати до управителния съвет наклуба искане за свикване на общо събрание на акционерите, съобщават от организацията. Организираните фенове разчитат, че на този форум ще получат отговори на въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер Атанас Бостанджиев за развитието на футболния клуб.

"Уважаеми Левскари,

В началото на тази седмица бе разпространена информация в медиите, че обявеният преди повече от два месеца, бъдещ нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на нашия Клуб е "все по-близо до официалното придобиване на Левски". Г-н Атанас Бостанджиев изглежда предстои да придобие мажоритарния пакет акции от капитала на нашия Клуб не като физическо лице, а чрез ново акционерно дружество (в процес на регистрация, към настоящия момент), което ще бъде собственост на две други дружества регистрирани извън ЕС с публично неоповестена към настоящия момент структура на капитала и собствеността.

Ден по-рано г-н Атанас Бостанджиев обяви на клубния уебсайт отказ за среща с втория по големина акционер в „Професионален футболен клуб Левски" АД. С оглед на гореизложеното, считаме за необходимо да Ви информираме за следното:

При стриктно спазване на предоставените ни с разпоредбите на Търговския закон правомощия на миноритарен акционер, изпратихме до Управителния съвет на „Професионален футболен клуб Левски" АД искане за свикване на Общо събрание на акционерите.

На този висш форум на управление на нашия Клуб разчитаме, че ще получим отговори на нашите въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер за развитието на любимия ни Клуб – въпросите, които щяхме да му зададем и на срещата, която той отклони.

„Професионален футболен клуб Левски" АД е акционерно дружество с близо 2000 акционера, за което заслуга имаме и ние – организираните привърженици. Именно ние, организираните привърженици на "Левски", от години настояваме редовното годишно Общо събрание на акционерите да се провежда след края на всеки спортно-технически сезон. Считаме, че именно приключването на футболния сезон е моментът за равносметка, отчет на свършеното през годината, приемане на финансов отчет и, разбира се – за представяне и приемане на план за развитие и целите през следващия сезон. Ето защо, независимо от това дали нашата покана за среща с представения като нов мажоритарен акционер беше приета, или не, Сдружението, ако беше в качеството на мажоритарен акционер, при всички случаи щеше да пристъпи към свикване на отчетно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Левски" АД.

Що се отнася до препратката в съобщението, с което поканата ни за среща беше отказана, а именно – уведомлението, че Президентът имал доверието на лицата, заявили намерение да придобият контролния пакет акции на Клуба, да „инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност", следва да отбележим, че не очакваме в близко или по-далечно бъдеще същият да инициира или предложи подобна среща, нито пък считаме, че към настоящия момент има въпроси, които да бъдат обсъждани с него, особено предвид обстоятелството, че досегашните му публични изявления не са дали нито един съдържателен отговор на поставяните въпроси. В противен случай, впрочем, поканата щеше да бъде отправена именно към него.

Следвайки иновативните тенденции и „започващата нова ера" за нашия Клуб, в случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша житейска кауза, любов и отдаденост, наречена „Левски", а именно Димитър Костадинов ([email protected]).

Ще се видим на най-висшия форум на управление на нашия любим Клуб.

Само ЛЕВСКИ!

Левски на Левскарите!", пише в искането.