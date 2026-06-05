Българка №1 в Европа на силов трибой

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Радостина Лулова от кърджалийския спортен клуб „Юнак" бе отличена от Българската федерация по силов трибой за най-добра състезателка на Европейската федерация при жените с екипировка за 2025 година. Това е най-високото признание в кариерата на спортистката до момента.

През последните две години Лулова доминира на Стария континент, като спечели европейските титли през 2025 и 2026 година. Сред най-значимите ѝ успехи е и световната вицешампионска титла от 2025 година.

Отличието е поредно доказателство за класата на многократната републиканска шампионка и за успешната работа на нейния клуб.

Силовият трибой включва клек със щанга (Squat), вдигане от лег (Bench Press) и мъртва тяга (Deadlift).