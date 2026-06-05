ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общият обем на вноса и износа на услуги в Китай за...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22984699 www.24chasa.bg

Българка №1 в Европа на силов трибой

836
Радостина Лулова стана миналия месец за втора поредна година европейски шампион по силов трибой. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Радостина Лулова от кърджалийския спортен клуб „Юнак" бе отличена от Българската федерация по силов трибой за най-добра състезателка на Европейската федерация при жените с екипировка за 2025 година. Това е най-високото признание в кариерата на спортистката до момента.

През последните две години Лулова доминира на Стария континент, като спечели европейските титли през 2025 и 2026 година. Сред най-значимите ѝ успехи е и световната вицешампионска титла от 2025 година.

Отличието е поредно доказателство за класата на многократната републиканска шампионка и за успешната работа на нейния клуб.

Силовият трибой включва клек със щанга (Squat), вдигане от лег (Bench Press) и мъртва тяга (Deadlift).

Радостина Лулова стана миналия месец за втора поредна година европейски шампион по силов трибой. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание