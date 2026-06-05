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След 28 часа път световните ни вицешампиони пристигнаха в Росарио, последва фитнес

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Националите в Росарио Снимка: БФВ

Националният отбор по волейбол изкара много тежко и дълго пътуване (28 часа), но благополучно кацна в Росарио.

В аржентинския град световните ни вицешампиони ще изиграят единствения си приятелски мач преди старта на Лигата на нациите срещу Аржентина.

Очаква се всички 5000 места да бъдат запълнени, тъй като нашите предизвикват голям интерес. Двубоят е през нощта на събота срещу неделя от 3 часа наше време.

Два часа след кацането в Аржентина треньорът Джанлоренцо Бленджини изведе асовете ни за тренировка във фитнес залата.

Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите в едноименната столица на Бразилия.

Първият ни мач е на 10 юни срещу Белгия от 19 часа. Ден по-късно се изправяме срещу Иран от 22,30 часа. На 13 юни вече ще играем официален двубой с Аржентина от 21,30 часа, а на другия ден завършваме първия турнир срещу Сърбия от 20,30 часа.

Националите в Росарио Снимка: БФВ

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