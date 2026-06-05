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Ново 20: всички 52-ма футболисти ще са на терена за химните преди мачовете от световното

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Снимка: Ройтерс

ФИФА обяви, че церемонията преди мачовете на световното в САЩ, Мексико и Канада ще бъде променена.

„Всички футболисти, които са включени в състава за съответния мач, ще бъдат под светлината на прожекторите", обявиха от ФИФА. „По време на националните химни всички 26 състезатели от всеки отбор ще се събират около банера в централния кръг, за да може всеки един от тях, а не само стартовият състав, да изживее този символичен момент, изпълнен с гордост и емоция, докато представя страната си на най-голямата футболна сцена в света", пише още в анонса, като не се споменава нищо за щабовете.

Целта на нововъведението е също така феновете по стадионите да бъдат въвлечени в атмосферата още по-успешно. При излизането си на терена играчите ще бъдат придружавани от деца и младежи. На игрището ще се виждат големи национални флагове, както и други по-малки държавни знамена, банери и логото на ФИФА. Както световната централа пояснява в своето съобщение, в по-късен етап от турнира церемонията ще бъде допълнена с „допълнителни елементи като цветен дим или пиротехника".

Снимка: Ройтерс

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